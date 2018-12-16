Japonya'da patlama: En az 40 kişi yaralı

Japonya'da bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamada en az 40 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Patlamanın ardından restoranın alevler içinde kaldığı görüldü.

Patlamada yaralananların önemli bir bölümünün hafif şekilde yaralandığı, bir kişinin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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