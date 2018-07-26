NHK televizyonu idam edilen tarikat üyelerinin adlarının Yasuo Hayaşi, Kazuaki Okazaki, Masato Yokoyama, Satoru Haşimoto, Toru Toyoda and Keniçi Hirose olduğunu duyurdu. Japonya Adalet Bakanı Yōko Kamikawa da 6 kişinin idam edildiğini doğrulayarak, "6 kişi bugün idam edildi. Saldırıda çoğu kişi yaşamını kaybetti, birçoğu sakatlandı. Yaralananların ve yakınları ölenlerin yaşadığı korku ve acı hayal edilemez" açıklamasında bulundu.

Aum Şinrikyo tarikatının toplam 13 üyesine idam cezası verilmiş, tarikatın lideri Şoko Asahara ile 6 tarikat üyesi temmuz başında idam edilmişti.

TARİKAT ÜYELERİ 'CEHENNEM' İNANCI GELİŞTİRDİ

1980'li yıllarda Hindu ve Budist inançlarının sentezi olarak kurulan Aum Şinrikyo, daha sonra 'dünya savaşı çıkacağı' inancını geliştirdi. Grubun kurucusu Şoko Asahara ise kendisinin Buda'dan sonraki 'ilk aydınlanmış kişi' ve Hz. İsa olduğunu ilan etti. 1989'da Japonya'da dini bir örgütlenme olarak yasal statü elde eden tarikat, dünya çapında destekçi kazanmaya başladı. En güçlü olduğu dönemde, tarikat lideri Asahara'nın dünya çapında on binlerce takipçisi vardı.

Zaman içinde grupta tarikat, kıyamet günüyle ilgili fikirlere kapılarak, küresel bir savaşa girilmek üzere olunduğunu ve sadece tarikat üyelerinin sağ kurtulacağı fikrini geliştirmeye başladı. Tarikat üyeleri kendileri tarafından öldürülmeyen kişilerin 'cehenneme' gideceğine inanıyordu.

Grubun hala hem Japonya'da hem de özellikle eski Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya çapında takipçileri bulunuyor.

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