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        Japonya'dan Bingöl'ün Genç Belediyesi'ne arama kurtarma aracı desteği

        Japonya Büyükelçiliği tarafından Bingöl'ün Genç Belediyesine arama kurtarma aracı hibe edildi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, "Bu proje Bingöl'de uygulanan ilk hibe projemiz oldu. Bu proje Japonya hükümetinin desteğiyle afet veya kaza anında arama kurtarma çalışmaları için araç ve ekipman sağlanmakta olup, bu araç Genç Belediyesi'nin ilk arama kurtarma aracı olmuştur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 18:51 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:51
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        Japonya Büyükelçiliği tarafından Bingöl'ün Genç Belediyesine arama kurtarma aracı hibe edildi. Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında alınan arama kurtarma aracının teslimi için Genç Halk Eğitimi Merkezinde tören düzenlendi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, programda yaptığı konuşmada, projenin Japon ve Türk halkının dostluğunun kanıtı olduğunu söyledi.

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        İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı olduğunu anımsatan Takahiko Katsumata, şöyle konuştu: "Japonya hükümeti özellikle kırsal kesimlerde insani amaçlarla aktif bir şekilde hibe yardımı sağlamakta olup 2002 yılından beri 48 ilde toplam yaklaşık 6,5 milyon dolar değerinde 87 proje gerçekleştirdi. Bu proje Bingöl'de uygulanan ilk hibe projemiz oldu. Bu proje Japonya hükümetinin desteğiyle afet veya kaza anında arama kurtarma çalışmaları için araç ve ekipman sağlanmakta olup, bu araç Genç Belediyesinin ilk arama kurtarma aracı olmuştur. Genç Belediyesi ile yeni kurulan dostluğumuzu derinleştirecek bir projeyi hayata geçirebildiğimiz için çok mutluyum."

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        Takahiko Katsumata, "Afetlerin olmasını istemiyoruz ancak zararı en aza indirmek için afet durumlarına önceden hazırlık yapmak da aynı derecede önemlidir. Şubat ayında meydana gelen deprem ile bunu önemini tekrar anladık. Bu proje ile hediye edilen araç ve ekipmanların arama kurtarma etkinliğinin artırılması ile bölge sakinlerinin güvenli ve emniyetli yaşam sürdürmelerine katkı sağlamasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

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        Genç Belediye Başkanı Zeki Dirik de Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun çok eskiye dayandığını aktardı. Sağlanan destek için Japonya Büyükelçiliğine teşekkür eden Dirik, "Arama kurtarma aracımız, trafik kazaları, Murat Nehri'nde yaşanabilecek boğulma ve kurtarma, çığ olayları, Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği ilimiz ve ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde kurtarma faaliyetlerine katılacaktır" şeklinde konuştu.

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        Konuşmaların ardından Halk Eğitimi Merkezi binası önünde kurdele kesimi yapılarak araç teslimi gerçekleştirildi. Programa, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Adaklı Belediye Başkanı Zeki Işık, Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök, itfaiye personeli ve vatandaşlar katıldı.

        #son dakika haberleri bingöl
        #genç belediyesi
        #arama kurtarma aracı
        #Japonya
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