Japonya: Olimpiyatlar ne olursa olsun yapılacak - Haberler

AA

Tokyo 2020 Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, Japonya'nın ev sahipliğindeki Yaz Oyunları'nın koronavirüs salgınında durum ne olursa olsun yapılacağını ve Uluslararası Olimpiyat komitesi ile bu konuda yakından çalıştıklarını söyledi.

Mori, "Olimpiyatlar salgının durumu ne olursa olsun yapılacak" dedi ve olimpiyatların yapılıp yapılmayacağından

ziyade nasıl yapılacağına odaklanılması gerektiğini söyledi.

Mori, "Olimpiyatlara nasıl ev sahibi yapacağımızla ilgili yeni yollar bulmaya çalışmalıyız" dedi.

2020 yılında yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Japonya'da artan vaka sayılarının ardından geçtiğimiz günlerde olağanüstü hal ilan edilmiş ve bu durum Olimpiyatların durumu ile ilgili soru işaretleri oluşmasına neden olmuştu.