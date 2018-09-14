Jaro - Jyvaskyla JK maçı öncesi rakamlar

Jaro ve Jyvaskyla JK, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Jaro 30 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Jyvaskyla JK 19 puanda ve 9. sırada. Jaro, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jyvaskyla JK son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da Jaro kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Jyvaskyla JK kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Jaro son hafta oynanan GrIFK maçında 2-4 yenildi.

Jyvaskyla JK, Oulu karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Jaro, 17 gol attı ve 15 gol yedi.

Jyvaskyla JK, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jyvaskyla JK 13 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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