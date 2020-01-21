Yaklaşık bir yıl önceydi.

Hande Yener ile Tünel'deki bir kafede röportaj yapmıştık.

Röportajdan sonra sohbet ederken bir kaç metre ötemizde genç bir kız durdu.

Hande Yener, 'Vayyy, kıza bak. Ne kadar güzel. Klipte oynatsam mı?' diye sordu.

O genç kıza bakıp 'Kız yabancı' dedim.

'Hande Yener, bir konuşalım' dedikten sonra asistanına 'Git bir konuş. Benim rica ettiğimi söyle. Birlikte kahve içelim' dedi.

Turist sandığım o genç kız bir kaç dakika sonra yanımıza gelerek 'Merhaba, nasılsınız?' demesin mi?

Meğer Türkmüş,

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Opera Bölümü öğrencisiymiş.

Üstelik tanıdığım birinin kızıymış...

Jasmine...

Hande Yener'in klip teklifine "Çok teşekkür ederim. Annemle (Ayşe Direkoğlu) ile konuşmam lazım" şeklinde cevap verdi.

Sohbet sırasında öğrendik ki müzik çalışmaları varmış.

Jasmine, o müzik çalışmalarını tamamlayarak 'Uçuyorsa Kanatların' adlı teklisini çıkardı.

'Uçuyorsa Kanatların'ın sözü, müziği ve düzenlemesi Çağrı Telkıvıran'a ait.

Klibin yapımcısı ise ünlü bir isim.

Belçim Bilgin...

Mowrez Pezeshki'nin yönettiği klibin styling'i Aslı Jackson'a ait.

'Uçuyorsa Kanatların' ise Park Şamdan Pera'da düzenlenen tanıtıma çok sayıda ünlü katıldı; Gözde Kansu, Anıl Tetik, Ekin Mert Daymaz, İpek Erdem, Alper Saldıran , Cem Belevi, Özge Özder, Aslıhan Malbora, Furkan Kalabalık, Hazar Motan, Özge Özacar, Naz Çağla Irmak, Lale Başar, Savaş Başar, Cem Belevi, Birand Tunca, Zehra Yılmaz...



Ünlü isimler ve diğer konuklar, hem Jasmine'nin yaş gününü hem de 'Uçuyorsa Kanatların'ı kutladı.

Performansından anlaşılan o ki, Jasmine yakın zamanda yükseklerde kanat çırpacak.