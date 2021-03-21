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Jason Derulo kimdir ve nereli? Jason Derulo şarkıları

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Jason Derulo kimdir ve nereli? Jason Derulo şarkıları

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JASON DERULO KİMDİR?

Jason Derulo, 21 Eylül 1989 yılında Florida'daki Miami kentinde Haiti Kreolü, Fransızca ve İngilizce konuşabilen Haitili anne-babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Asıl soyadı Desrouleaux olan sanatçı, bunu okunması kolay bir hale getirmek üzere Derulo haline getirdi.

Derulo, beş yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Öyle ki, sekiz yaşında "Crush on You" adındaki ilk şarkısını besteledi. Sanatçı gençliğini opera, tiyatro ve bale gibi güzel sanatlarla uğraşarak geçirdi. Bu sıralarda Florida'daki Fort Lauderdale'de yer alan Dillard Lisesi'ne devam etti. Sonraları New York'taki Amerikan Müzik ve Drama Akademisi'nden mezun oldu.

On iki yaşına geldiğinde Derulo, gelecekteki menajeri olacak olan Frank Harris adındaki bir öğretmenle tanıştı. Harris, sanatçıya sevdiği bir spor dalı olan basketbol konusunda da yardımcı oldu.

KARİYERİ

Derulo on altı yaşından solo hayatından önceki döneme kadar Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Donnie Klang, Sean Kingston, Cassie ve Lil Mama gibi isimlerin şarkıları için söz yazarlığı üstlendi. Akademiyi bitirip, müzik ve tiyatro yeteneklerini geliştirdikten sonra sanatçı, 2006'daki Showtime at the Apollo adlı televizyon gösterisinde birinci olarak ödül kazandı. Derulo bir süre sonra albüm yapımcısı J.R. Rotem tarafından keşfedildi. Bu olayı Beluga Heights ve Warner Bros. Records adlı şirketlerle imzalanan anlaşmalar izledi.

Derulo'nun müzik kariyeri 2007'de Birdman'in Bossy şarkısında yaptığı düetle başladı. Haziran 2009'a gelindiğinde yayımladığı ilk solo şarkı olan "Whatcha Say" ile geniş bir tanınırlık elde etti. J.R. Rotem ve Fuego tarafından yapımı üstlenilen şarkıda Imogen Heap'in "Hide And Seek" şarkısından örnekler kullanıldı. 30 Ağustos 2009'da elli dördüncü sıradan Amerikan müzik listesine giren şarkı, 14 Kasım 2009'da da bir haftalığına zirveye yükseldi.

Derulo'nun ikinci teklisi "In My Head" aynı listeye altmış üçüncü sıradan girdi. Bu iki şarkının da bulunduğu Jason Derulo adı verilen ilk albümün 2 Mart 2010 tarihinde yayımlanması planlanmaktadır. Sanatçı albümün yayımlanmasından önceki dönemde Lady Gaga'nın 2009–2010 dönemindeki The Monster Ball Tour adlı konser turnesinin açılış grupları arasında konserler vermeye başladı.

Derulo'nun üçüncü teklisi olan "She Fly's Me Away", Hans Zimmer'ın ünlü The Rock filminin şarkıları arasında yer alan "Hummell Gets the Rockets" adlı eserinden örnekler içermektedir.

JASON DERULO ŞARKILARI

Savage Love
Take You Dancing
Swalla
Love Not War
Talk Dirty
Wiggle
Marry Me
Whatcha Say
Want to Want Me
Lifestyle
Get Ugly
Ridin' Solo
Trumpets
Tip Toe
Don't Cry For Me
It Girl
Goodbye
Don't Wanna Go Home
In My Head
Mamacita
The Other Side
Coño
Try Me
Colors
Stupid Love
If It Ain’t Love
Kiss the Sky
What If
Fight for You
The Sky’s the Limit
If I'm Lucky
Cheyenne

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