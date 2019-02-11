Jehan Barbur'dan şiir kitabı

Jehan Barbur’un, çok sevilecek şiirlerini bir araya getirdiği Düğüm Ağacı kitabı İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.

Sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Barbur, dizelerinin gücü ve etkileyiciliği ile de şiir dünyasını fethediyor.

Jehan Barbur

Kitabın arka kapağında;

‘Ormana kırk gece yağdırdım,

Ağırlığı bal, hançeresi kum…

Kırk kez diledim onu

Her biri kırk ayrı kırık geceden’

Hakkını vermeli yaradan

Yarattığı boz ceylandır ki, hep kırmızı olmayı düşlerken

‘Şimdi dile benden ne dilersen!’

dizeleriyle okura seslenen Jehan Barbur'un dizelerini okurken kırılganlığınızı, gücünüzü, hayal kırıklıklarınızı, umutlarınızı, aşkı görecek, açtığı pencereden yaşadıklarınıza dair bir iç konuşmayla baş başa kalacaksınız.

Albümlerinin yanı sıra birçok dergiye, gazeteye köşe yazıları ve şiirler yazan Jehan Barbur, 2013’te öykü ve şiirlerden oluşan Çatıdaki Çimenler–Sen’e Yazılar adlı ilk kitabını, 2016’da yirmi isimle yaptığı röportaj derlemelerinden oluşan Baba Öyküler ve 2017’de Sevmediğim Atlaslar şiir kitabını yayınladı.