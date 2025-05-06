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        Haberler Dünyadan Jennifer Aniston'ın evine girmeye çalışan bir kişi tutuklandı - magazin haberleri

        Jennifer Aniston'ın evine girmeye çalışan bir kişi tutuklandı

        Jennifer Aniston'ın Los Angeles'taki lüks evine arabasıyla girmeye çalışan bir kişi, evin güvenlik çalışanları tarafından yakalandı ve polise teslim edildi. Şüphelinin tutuklandığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:06
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        Evine girmeye çalışan kişi tutuklandı
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        Jennifer Aniston'ın Los Angeles'ın lüks bölgesi olarak bilinen Bel-Air'de bulunan 21 milyon dolarlık evine izinsiz şekilde girmeye çalışan bir kişi yakalandı. 56 yaşındaki 'Friends' dizisi yıldızının olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

        70'li yaşlarında olduğu söylenen şüpheli, dün öğleden sonra Aniston'ın mülküne girmeye çalışırken, oyuncunun güvenlik ekibi tarafından yakalandı ve silah zoruyla tutuldu. Evin kapısına doğru aracını süren şüphelinin kaza yaparak evin girişine çarptığı ve polisi arayan güvenlik çalışanlarının, şüpheliyi polise teslim ettiği öğrenildi.

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        Los Angeles polisi, ikametgahta 'hırsızlık şüphelisi' olduğuna dair bir ihbara yanıt verdiklerini ve şahsın 'aracını ikametgahın kapısından içeri sürdüğünü' söyledi. Polis, 56 yaşındaki Aniston'ın şüpheliyle temas kurmadığını ve Aniston'a herhangi bir zarar gelmediğini belirtti.

        Aracını ikametgahın kapısından içeri sokmaya çalışırken kaza yapan şüphelinin evin girişine verdiği zarar nedeniyle tutuklandığı belirtilirken, eve giremediği de açıklandı.

        Los Angeles polisi, olayın bir kaza olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelinin geçmişinin incelendiğini belirtildi.

        İddiaya göre şüphelinin büyük bir suç kaydı yok. Bazı kaynaklar Aniston'ı hedef aldığına dair bir belirti olmadığını söylerken, Aniston'a yakın kişiler, oyuncunun kapısına çarpmanın bir kaza gibi görünmediğini iddia etti.

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