        Haberler Magazin Jennifer Lawrence: TikTok'ta insanlarla kavga ediyorum - Magazin haberleri

        Jennifer Lawrence: TikTok'ta insanlarla kavga ediyorum

        Jennifer Lawrence, TikTok'ta gizli bir hesap açtığını ve burada özellikle Kraliyet Ailesi ile popüler reality şovlar hakkında yaptığı yorumlarda kullanıcılarla sık sık tartışmaya girdiğini açıkladı

        Giriş: 08.11.2025 - 23:16 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:16
        "TikTok'ta insanlarla kavga ediyorum"
        Sosyal medyanın nabzını tutan kullanıcılar, Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ile Kardashians, Real Housewives gibi reality şovlar veya İngiliz Kraliyet Ailesi hakkında yorumlarda tartışmaya girebilir.

        ABD'li ünlü oyuncu ve iki çocuk annesi Jennifer Lawrence, yeni filmi 'Die My Love'ı tanıtmak için rol arkadaşı Robert Pattinson ile yaptığı röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

        Lawrence, TikTok'ta gizli bir hesap açtığını ve burada kullanıcılarla sık sık tartışmalara girdiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, özellikle Kraliyet Ailesi ve popüler reality şovlar hakkında yaptığı yorumlarda tartışmaların yoğunlaştığını belirtti.

        Jennifer Lawrence; "TikTok’ta gizli bir hayatım var. Burada hayranlarımla değil, yorumlarda kavga ediyorum" diyen Lawrence, bu durumun Real Housewives ve Kardashians gibi reality şovlarla ilgili ufak tartışmalarla başladığını, ancak İngiliz Kraliyet Ailesi hakkında görüşlerini paylaşmaya başladığında tartışmaların şiddetinin katbekat arttığını söyledi.

