Jennifer Lopez aşk yuvasını terk etmedi

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile evliyken yaşadığı 68 milyon dolarlık malikanede oturmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, California'nın Bel-Air bölgesindeki devasa evinin soyunma odasından fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Lopez'in, Affleck ile aşk yuvasından taşınmaya çalıştığı bilinirken, neden hâlâ orada kaldığı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının Hidden Hills bölgesinde yeni evi tadilatta olduğu için bu evde kalmaya devam ettiği öğrenildi.

Jennifer Lopez ve boşandığı eşi Ben Affleck, bu evi 60 milyon dolara satın almıştı. Temmuz 2024'te 68 milyon dolara satışa çıkardıkları ev, alıcı bulamadı. Satışın gerçekleşmemesinden dolayı Affleck'in evin fiyatını düşürmek istediği, Lopez'in ise eve pek ilgi olmamasına rağmen buna hazır olmadığı söylendi.

Bazı emlakçılar 12 yatak odalı ve 24 banyolu 68 milyon dolarlık fiyatın çok yüksek olduğunu ve çiftin evi elden çıkarmak istemesi halinde en az yüzde 15 oranında fiyatın düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2022 yazında evlendi. İlişkilerine 17 yıl sonra yeniden şans veren ikilinin evliliği sadece iki yıl sürdü. Lopez, 2024 yazında Affleck'e boşanma davası açtı. Çift, Ocak 2025'te resmen boşandı.