Jeonbuk Motors - Gyeongnam FC maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Jeonbuk Motors, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Jeonbuk Motors 50 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Gyeongnam FC 36 puanda ve 2. sırada. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Gyeongnam FC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 460 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jeonbuk Motors kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Gyeongnam FC sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Jeonbuk Motors son hafta oynanan Suwon Blue Wings maçında 1-0 kazandı.

Gyeongnam FC, Jeju United karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Jeonbuk Motors, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 8 gol yedi.

Gyeongnam FC, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gyeongnam FC 18 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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