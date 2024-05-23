"ÇOK ÖZLENECEKSİN AMA UNUTULMAYACAKSIN"

Jonnie Irwin ile üç çocukları bulunan Jessica Holmes, eşinin ölüm haberini şu sözlerle duyurmuştu: Jonnie'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Gerçekten olağanüstü bir ruha sahip olan Jonnie, kansere karşı sarsılmaz bir güç ve cesaretle mücadele etti. Nezaketi, sıcaklığı ve ruhuyla pek çok kişinin hayatına dokundu. Jonnie ile paylaştığımız güzel anları hatırlarken, iyi yaşanmış bir hayatı ve sonsuza dek kalplerimize kazınacak bir mirası kutlayalım. Kendisi gitmiş olabilir ama sevgisi, kahkahaları ve anıları yaşamaya devam edecek. Huzur içinde yat, sevgili Jonnie. Çok özleneceksin ama asla unutulmayacaksın.