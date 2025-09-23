Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jimmy Kimmel'in programı tepkiler sonrası yeniden ekrana dönüyor - magazin haberleri

        Jimmy Kimmel'in programı tepkiler sonrası yeniden ekrana dönüyor

        Jimmy Kimmel'in, Cumhuriyetçi Charlie Kirk'ün ölümünün ardından sarf ettiği sözler nedeniyle, talk show programı süresiz yayından kaldırılmıştı. Tepkiler ve boykot çağrıları sonrası programın yeniden yayınlanmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 12:25 Güncelleme: 23.09.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tepkiler geri adım attırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jimmy Kimmel'in, yayından kaldırılması büyük tepkilere yol açan, ABD'de ifade özgürlüğünü tartışmaya açan programı, yeniden televizyona dönüyor.

        Gece yarısı yayınlanan talk show programı 'Jimmy Kimmel Live!' bir haftalık aranın ardından bugün yeniden yayınlanacak.

        Geçen hafta ABC kanalı, Cumhuriyetçi Charlie Kirk'ün bir konuşma esnasında herkesin gözü önünde öldürülmesinin ardından Jimmy Kimmel'in yaptığı yorumlar nedeniyle, programı süresiz olarak yayından kaldırmıştı.

        ABC ve Disney yaptıkları ortak açıklamada; "Geçtiğimiz çarşamba günü, ülkemiz için duygusal bir anda gergin ortamı daha da alevlendirmemek adına programın yapımını askıya alma kararı aldık. Bu kararı, bazı yorumların zamansız ve dolayısıyla duyarsız olduğunu düşündüğümüz için aldık. Son günlerde Jimmy ile düşünceli sohbetler yaptık ve bu sohbetlerin ardından programı salı günü ekrana döndürme kararı aldık" dedi.

        REKLAM

        Jimmy Kimmel, programda; "MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Yeniden Harika Yap) çetesi, Charlie Kirk'ü öldüren bu çocuğu kendilerinden biri olarak değilmiş gibi göstermeye çalışıyor" ifadesini kullanmıştı. Bu sözler üzerine program yayından kaldırılmıştı.

        Mark Ruffalo
        Mark Ruffalo

        Olivia Rodrigo, Pedro Pascal ve Mark Ruffalo gibi birçok Disney yıldızı ve tanınmış isim, Jimmy Kimmel'in programının yayından kaldırılması kararını eleştirerek karşı çıkmıştı. Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk'u canlandıran Mark Ruffalo, Kimmel'in programını kalıcı olarak iptal ederse Disney hisselerinin çok daha fazla düşeceğini söyleyerek, "Disney, ABD'yi batıran taraf olmak istemiyor" yorumunu yapmıştı. Ruffalo, mevcut hükümetin tutumunu faşist rejimlere benzeterek, özgürlükleri savunmak için topluca hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

        Damon Lindelof ve Tatiana Maslany ise Jimmy Kimmel'in yeniden programa başlamaması durumunda Disney'i boykot edeceklerini açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jimmy Kimmel
        #program
        #Charlie Kirk olayı
        #televizyon
        #tepki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!