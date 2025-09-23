Jimmy Kimmel'in programı tepkiler sonrası yeniden ekrana dönüyor

Jimmy Kimmel'in, yayından kaldırılması büyük tepkilere yol açan, ABD'de ifade özgürlüğünü tartışmaya açan programı, yeniden televizyona dönüyor.

Gece yarısı yayınlanan talk show programı 'Jimmy Kimmel Live!' bir haftalık aranın ardından bugün yeniden yayınlanacak.

Geçen hafta ABC kanalı, Cumhuriyetçi Charlie Kirk'ün bir konuşma esnasında herkesin gözü önünde öldürülmesinin ardından Jimmy Kimmel'in yaptığı yorumlar nedeniyle, programı süresiz olarak yayından kaldırmıştı.

ABC ve Disney yaptıkları ortak açıklamada; "Geçtiğimiz çarşamba günü, ülkemiz için duygusal bir anda gergin ortamı daha da alevlendirmemek adına programın yapımını askıya alma kararı aldık. Bu kararı, bazı yorumların zamansız ve dolayısıyla duyarsız olduğunu düşündüğümüz için aldık. Son günlerde Jimmy ile düşünceli sohbetler yaptık ve bu sohbetlerin ardından programı salı günü ekrana döndürme kararı aldık" dedi.

Jimmy Kimmel, programda; "MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Yeniden Harika Yap) çetesi, Charlie Kirk'ü öldüren bu çocuğu kendilerinden biri olarak değilmiş gibi göstermeye çalışıyor" ifadesini kullanmıştı. Bu sözler üzerine program yayından kaldırılmıştı.