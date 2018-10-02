SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Jirki aşireti
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Jirki aşireti, düğünlerde silah atılmasını yasakladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan, bölgenin tanınmış aşiretlerinden Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman, yeğeni evlenirken, bundan sonra düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladığını açıkladı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların söylendiği, 3 gün 3 gece süren düğünde damat Ferdi Adıyaman'a 280 bin liralık para, gelin Elif Adıyaman'a ise 1 kilo 150 gramlık altın takıldı

02.10.2018 - 13:38 | Güncelleme:

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman'ın kardeşi korucubaşı Mehmet Adıyaman'ın oğlu Ferdi Adıyaman, Elif Adıyaman ile 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ile binlerce kişinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Yeğeninin düğününde konuşan Tahir Adıyaman, aşiret olarak 30 yıldan beri devletle beraber olduklarını, silahların kendilerine terörle mücadele edilmesi için verildiğini söyledi.

"KİMSE DÜĞÜNLERDE HAVAYA ATEŞ AÇMASIN"

DHA'nın haberine göre bundan sonra düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladığını açıklayan Adıyaman, "'Terör bitti' diye bu silahlar, havaya sıkılmaya başlandı. Buradan Jirki aşiretine çağrımdır. Düğenlerde havaya atış yapması yasaktır. Kimse düğünlerde atış yapmasın" dedi.

Tahir Adıyaman'ın kardeşi korucubaşı Mehmet Adıyaman ise "Liderimizin havaya sıkılan silahlarla ilgili verdiği talimat, başımızın, gözümüzün üstündedir. Jirki aşireti lideri, her zaman devletin yanındadır. Devlet var oldukça bizler varız. Devlet olmasa biz de yokuz. Liderimizin verdiği talimatla havaya silahla atış yapılması tamamen yasaklanmıştır. Bundan sonra kim silahla havaya silah sıkarsa görevden alınacaktır" diye konuştu.

"GELİN VE DAMADI TEBRİK EDİYORUM"

Kaymakam İsmail Pendik ise Şırnak'tan gelirken, araç yoğunluğu gördüğünü ve düğün olduğunu öğrenince tebrik etmek için geldiğini belirterek, "Bizim Tahir ağanın düğünü olduğunu öğrenince daha da sevindim. Gelin ve damadı tebrik ediyorum. Terör olaylarının bitmesi en başta Jirki aşiretini ve vatandaşlarımızın verdiği destekle oldu. Artık terör olayları bitti. Şırnak'ın aşiret düğünleriyle gündeme gelmesi bizleri sevindiriyor" dedi. Ayvalık köyünde, 3 gün 3 gece süren düğünde davetliler, gelin Elif Adıyaman'a 1 kilo 150 gramlık altın takı takarken, damat Ferdi Adıyaman'a ise 280 bin lira para taktı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X