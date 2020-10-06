Reuters / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden, Türkiye ve Ayasofya'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Reuters'ın aktardığı haberde, Biden " NATO'nun Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi düşürme çabasını destekliyorum. Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışmayı önleyici mekanizmanın kurulmasından memnunuz." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin de yorum yapan Biden, "Trump yönetimini Türkiye'ye provokatif davranışlardan vazgeçmesi için baskı uygulamaya ve Erdoğan'ı Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum. Ayasofya'nın tekrar müze olarak hizmet vermesini ve herkesin kullanımına açık olmasını diliyorum" dedi.

BİDEN'DAN TEPKİ ÇEKEN AZERBAYCAN-ERMENİSTAN TALEBİ

Joe Biden, geçtiğimiz günlerde de Trump yönetimine Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin talepte bulunmuştu.

Demokrat aday Biden, Reuters'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli" başlıklı haberini alıntılayarak Trump yönetimine çağrıda bulundu.

Biden, "Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte, Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir." dedi.

Biden paylaşımında, "ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.