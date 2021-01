Joe Biden'ın yemin günü 0:00 / 0:00

Gelin bir zaman makinesi olduğunu hayal edelim.

Ve o zaman makinesine birilerini bindirip 22 Eylül 1987'ye gönderelim.

Ve o birileri, Joe Biden'ı başkanlık aday adaylığından vazgeçmesini engellesin.

Ve Joe Biden önce Demokratik Partinin başkanlık adaylığını sonra da 1988 seçimlerini kazanıp ABD'nin başkanı olsun.

Neler olurdu?

Daha doğrusu neler olmayabilirdi?

Bugün edeceği yeminle ABD'nin 46'ncı başkanı olarak göreve başlayacak olan Joe Biden senatörken Körfez Savaşı'na karşı çıkmış, Bosna Savaşı'nda Boşnaklara destek verilmesini savunmuştu. Biden'ın o dönemdeki söylemlerine ve tavırlarına bakacak olursak Körfez Savaşı çıkmaz, Bosna Savaşı'nda on binlerce Boşnak katledilemezdi.

Joe Biden'ın bu iki önemli konudaki görüşleri dış politika anlayışı ve kişiliğinin yansıması mıydı yoksa dönemin iktidarına karşı muhalefet yapma adına bir tavır mıydı?

Senatörken sahip olduğu görüşlerini, 1988'de başkan olması halinde Beyaz Saray'da hayata geçirir miydi / geçirebilir miydi?

Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama başkanlığı sırasında izleyeceği dış politikadan ve insani değerleri yeterince gözetip gözetmeyeceğinden o dönemdeki görüşlerinde ne ölçüde samimi olup olmadığını ölçme imkanımız olacak.

Tam Adı: Joseph Robinette Biden Jr

Doğum Tarihi: 20 Kasım 1942

Doğum Yeri: St. Mary's Hastanesi / Pensilvanya

Annesi: Catherine Eugenia Biden

Babası: Joseph Robinette Biden Sr.

Annesinin kökleri günümüzde de varlıklarını sürdüren İrlanda Louth Kontluğu ile Londonderry Kontluğu'na kadar uzanıyor.

Dedesi petrol işletmecisiydi.

Joe Biden, Archmere Akademisi'nde oyun kurucu olarak hem Amerikan futbolu hem de beyzbol oynadı. Tarih bilimi, siyaset bilimi ve dil bilimi üzerine öğrenim gördüğü Delaware Üniversitesi'nde başarılı bir öğrenci olmayan Joe Biden, 688 öğrenci arasında 506'ncılıkla mezun oldu.

Joe Biden, üniversite öğreniminden tatminkâr olmayarak Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Biden, bu üniversitede de vasatın altında notlar alarak bölümündeki 85 öğrenci arasından 76'ncı oldu.

Üniversiteden sonra askerlik görevini yerine getirmek istese de astım hastalığı nedeniyle başvurusu kabul edilmedi.

Joe Biden'ın aktif siyasete girmesi, Cumhuriyetçi William Prickett'in başkanlık ettiği Wilmington Hukuk Bürosunda katiplik yapmasıyla başladı.

Bu görevdeyken Delaware valisi Demokrat Charles L. Terry'nin muhafazakâr ve ırkçı politikasından hoşlanmayan Biden, Cumhuriyetçi Russell W. Peterson'un seçim kampanyasında görev aldı.

Joe Biden, bu dönemde her ne kadar Cumhuriyetçiler tarafından topluluğa alınmak istendiyse de başkan adayı Richard Nixon'u sevmediğinden dolayı Cumhuriyetçilere mesafeli durdu.

Joe Biden'ın Demokratik Parti ile yolu 1969'da partiyi yeniden şekillendirmeye çalışan grubun avukatlığını yapmasıyla kesişti. Bu sırada başka bir avukatla hukuk bürosu kuran Biden, yeterince para kazanamadığı için kişilerin mülklerini yönetmeye yönlendi.

Aynı dönemde Delaware banliyölerinde toplu konutlara destek içeren liberal bir ilçe meclisi üyesi seçilen Joe Biden'ın ilk çıkışı şehir planını bozabilecek otoyol projelerine karşı çıkmasıyla gerçekleşti.

İlçe meclisi üyesiyken sivrilen Joe Biden, ABD Senatörlüğü'ne adaylığını koydu.

1972'de Cumhuriyetçi rakibi J. Caleb Boggs'a karşı yürütmesi gereken seçim kampanyasında kullanacağı parası olmadığı için kampanya broşürlerini ev ev gezerek kendisinin dağıtmasının avantajı seçmenlerle yüz yüze görüşmesi oldu.

Seçim kampanyasında Vietnam'dan çekilme, çevre sorunları, sivillerin hakları, toplu taşıma, adil vergilendirme ve sağlık hizmetleri konularını öne çıkaran Joe Biden, oyların % 50.5'ini alarak seçimi kazandı.

Joe Biden, kendisini günümüzde ABD başkanı yapacak ilk siyasi atılımında başarı elde ettiği günlerde hayatının en trajik olayını yaşadı.

5 Ocak 1972'de çocuklarıyla alışverişe çıkan eşi Neilia Biden trafik kazası geçirdi.

Eşi Neilia Biden ile kızları Naomi Christina Biden hayatını kaybederken oğulları Joseph Robinette Biden ile Robert Hunter Biden ağır yaralandı.

Joe Biden, senatörlük yeminini oğullarının yoğun bakımda olduğu sırada hastanede etti.

Joe Biden, senatörlüğünün ilk yıllarında tüketici hakları ve çevre sorunlarına eğilirken adı Time Dergisi'nin 'Geleceğin 200 Yüzü' listesinde yer aldı. Bu dönemde yaptığı bir röportajda sivillerin hakları, özgürlükler, yaşlı vatandaşların endişeleri ve sağlık hizmetleri konusunda liberal, kürtaj ve askerlik hizmetindeyse muhafazakâr olduğunu açıkladı.

Jill Tracy Jacobs ile nikah masasına 17 Haziran 1977'de oturan Joe Biden'ın bu evliliğinden 1981'de Ashley Blazer adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Joe Biden'ın senatodaki ilk 10 yılında yaptığı çalışmalar şunlar;

* Silahlanma kontrolü; 1979'da Sovyet Başbakanı Leonid Brejnev ile ABD Başkan Jimmy Carter'ın imzaladığı SALT II Antlaşmasını Kongre'nin onaylamamasının ardından antlaşma üzerindeki Amerikan şüphelerini gidermek için Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Gromyko ile bir araya gelerek Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin itirazlarını ele alan değişiklikleri güvence altına aldı.

* Senato Yargı Komitesinin en üst düzey azınlık üyesi oldu.

Senatör olarak görev yaptığı yıllarda dikkatleri üzerine çeken Joe Biden, 9 Haziran 1987'de 1988 seçimlerinde Demokratik Parti'nin başkan adaylığına aday olacağını açıkladı. Kamuoyundaki tanınırlığı, ılımlı imajı ve hitabet gücü ABD başkan aday adayı olmasını sağladı.

Hitabet gücüyle de öne çıkan o Joe Biden ki 20'li yaşlarda iyiden iyiye baş gösteren kekemeliğini sürekli olarak ayna önünde şiir okuyarak gidermişti.

Joe Biden, başkanlığa aday olsa ve seçimi kazansaydı John F. Kennedy'den sonra en genç ABD başkan olacaktı.

Ne var ki kampanya sırasındaki konuşmaları başına iş açtı.

Şöyle;

Joe Biden, bir konuşmasını İngiliz İşçi Partisi lideri Neil Kinnock'un sözlerini çalarak hazırladığı yönünde suçlandı.

Neil Kinnock'un konuşması; "Neden bin nesil sonra üniversiteye gidebilen ilk Kinnock ben oldum? (Eşini göstererek) Neden Glenys, ailesi içinde bin nesil sonra üniversiteye gidebilen ilk kadın oldu?

Joe Biden'ın konuşması; "Buraya gelirken düşünmeye başladım. Neden Joe Biden, ailesinde üniversiteye giden ilk kişiydi? (Eşini göstererek) Neden orada, seyircilerin arasında oturan eşim ailesinde üniversiteye giden ilk kişi? Babalarımızın ve annelerimizin zekâsı yüksek olmadığı için mi? Diğerlerinden daha akıllı olduğum için mi? Bin nesildir üniversite ve yüksek lisans derecesi alan ilk Biden benim.

Joe Biden, sadece Neil Kinnock'un konuşmasını çalmakla suçlanmadı. Aynı zamanda John F. Kennedy'nin konuşmasından bir cümle, Robert F. Kennedy ile Hubert Humphrey'in konuşmasından birer pasaj almakla suçlandı. Biden, politikacıların birbirlerinden söz ödünç almalarının genellikle normal olduğunu söylese de ışıltısı artık başkan adayı adaylığını açıkladığı ilk günlerdeki gibi değildi.

Hukuk fakültesi günlerinde hazırladığı tezlerde alıntı yaptığı iddialarının da ortaya atılması 'Çalıntı konuşma' suçlamasının üzerine tuz - biber oldu.

Joe Biden, bunun üzerine 23 Eylül 1987'de başkan aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Bunun üzerine ABD başkanlığı için seçime Demokratik Parti'den Michael Dukakis girdi. 8 Kasım 1988'de yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı George H. W. Bush, oyların % 53.3 'ünü alarak ABD'nin 41'inci başkanı oldu.



Joe Biden'ın senatör olarak yaptığı diğer çalışmalar şunlar;

* 60 ülkede 150 uluslararası organizasyon lideriyle görüştü.

* Zaman zaman Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Avrupa'da bulunan alt komitesine de başkanlık yaptı.

* 1991'deki Körfez Savaşı'nın onayına karşı oy kullanan 45 demokrat senatörden biri oldu.

* 1991'de Bosna Savaşı'nın patlak verdiği dönemde Bosna'ya uygulanan silah ambargosunu kaldırmak, Bosnalı Müslümanları savaşa karşı eğitmek, NATO'nun hava gücüyle Bosnalılara destek vermek ve savaş suçlarını soruşturmak için 'Kaldır ve vur' politikasının ilk savunucularından biri oldu. Boşnakları silahlandırma amacıyla Bush yönetimine 1992'de öneri gönderdi. Nisan 1993'te Balkanlar'da bir hafta geçirdi ve Sırp lider Slobodan Milošević ile üç saat sürecek bir toplantı yaptı.

* 1999'da NATO'nun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ni hedef alarak yaptığı hava bombardıman saldırılarını destekledi. John McCain'le birlikte McCain - Biden Kosova Kararı önerisinin temsilciliğini yaptı. Saldırgan tavırları nedeniyle Slobodan Milošević'e bir ders verilmesi için Başkan Bill Clinton'ı tüm askerî gücü kullanmaya çağırdı.

Joe Biden, 2009 - 2017 arasında ABD başkanı olan Barack Obama'nın yardımcılığını yaptı. Obama, görev süresi dolmadan hemen önce Biden'a Başkanlık Özgürlük Madalyası taktı.

YAZDIĞI KİTAPLAR

* Promises to Keep:On Life and Politics (2007)

* Promise Me Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose (2017)