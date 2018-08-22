Haaretz´de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump´ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Temmuz´da Trump´la görüşen Putin´in, " İran ve Rusya´nın çıkarlarının aynı olmadığını" söyledi ve "Söz konusu durumda Rusya´nın nasıl bir rol oynayacağı konusunda kendisiyle konuşacağız" dedi.

DHA'nın aktardığına göre, Bolton ayrıca, Trump yönetiminin İsrail´in Golan Tepeleri üzerinde iddia ettiği egemenliği yakın bir zamanda tanımayı düşünmediğini belirtti ve ekledi:

"Bu durumun gözden geçirilmesi teklifini duydum fakat ABD yönetiminde bu konu hakkında herhangi bir karar verilmedi. İsrail´in Golan Tepeleri´ni sahiplenmesini anlıyoruz fakat ABD´nin konuya olan yaklaşımı henüz değişmedi."

Bolton´ın açıklamalarıyla aynı gün, Putin Soçi´de gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD ile gerçekleştirilen zirvenin "oldukça yararlı" olduğunu; ancak, Trump´ın Rusya üzerinde uyguladığı yaptırımların bir anlamı olmadığını söyledi.

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