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John F. Kennedy'nin yeğeni, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Demokratlardan aday olacak

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr., 2024 Başkanlık seçimlerinde Demokratlardan aday olmak için başvurdu.

John F. Kennedy'nin yeğeni, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Demokratlardan aday olacak
BBC TÜRKÇE

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr., 2024 Başkanlık seçimlerinde Demokratlardan aday olmak için başvurdu.

69 yaşındaki Kennedy, suikasta kurban giden Senatör Robert F. Kennedy'nin oğluydu.

Çevre alanında davalara bakan bir avukat olan Kennedy aynı zamanda aşı karşıtı bir kampanyacı.

Instagram, Kennedy’nin hesabını 2021'de "çürütülmüş iddiaları tekrar tekrar paylaştığı" için kaldırdığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, adaylığını henüz resmi olarak açıklamamasına rağmen yeniden seçilmek için aday olacağını belirtti.

Daha önce kampanyasını Nisan başında başlatması bekleniyordu, ancak üst düzey yardımcıları bunun ertelendiğini söylüyor.

ABD merkezli CBS News, Biden’ın yaz başında resmi olarak adaylığını ilan etmesinin beklendiğini bildirdi.

Geçen ay, başka bir Demokrat siyasetçi, Marianne Williamson da başkan adayı olacağını açıkladı.

Kennedy Mart ayında Twitter üzerinden başkan adayı olmayı düşündüğünü duyurmuştu:

"Eğer aday olursam, en büyük önceliğim, ekonomimizi mahveden, orta sınıfı paramparça eden, arazilerimizi ve sularımızı kirleten, çocuklarımızı zehirleyen ve bizi değerlerimiz ve özgürlüklerimden eden devlet ve şirketler arasındaki yoz birleşmeyi sona erdirmek olacak."

John F Kennedy Getty Images
John F Kennedy 1963 yılında Dallas'ta suikasta uğramıştı

Bir çevre hukuku firmasının kurucu ortağı olan Kennedy, New York'taki Hudson Nehri'ni temizlemek için çalışmak da dahil olmak üzere temiz su gibi konularda kampanya yürüttüğü için takdir topladı.

Ancak aşı karşıtı görüşleri, kendi ailesi de dahil olmak üzere güçlü bir tepkiye neden oldu. 2021'de kız kardeşi Kerry Kennedy, onu bu konuda "çok tehlikeli" olarak nitelendirdi.

2019'da diğer üç aile üyesi, Politico’da Kennedy'nin aşı karşıtı görüşlerini kınayan bir yazı kaleme aldı.

Kız kardeşi Kathleen Kennedy Townsend, erkek kardeşi Joseph P. Kennedy II ve yeğeni Maeve Kennedy McKean, görüşlerinin "trajik bir şekilde yanlış" olduğunu ve "ölümcül sonuçları" olduğunu söyledi.

2022'de Facebook ve Instagram, ‘Children's Health Defence’ adlı Kennedy tarafından kurulan bir aşı karşıtı grubun hesaplarını, tıbbi yanlış bilgilendirmeyle ilgili şirket politikalarını "defalarca" ihlal ettiği için kaldırdı.

Ancak koronavirüs pandemisi sırasında grup büyüdü ve geliri ikiye katlanarak 6,8 milyon dolara ulaştı.

Kennedy ayrıca, eski Beyaz Saray Sağlık Danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’yi, “Batı demokrasisine karşı tarihi bir darbe" yapmakla suçladığı bir kitap yayınladı.

Ayrıca geçen yıl Washington DC'de aşı karşıtı bir konuşma sırasında Nazi Almanya'sına da atıfta bulundu.

Kennedy'nin spazmodik disfoni denen, gırtlağındaki kasları etkileyen bir ses ve konuşma bozukluğu var.

2014 yılında aktris Cheryl Hines ile evlendi ve Los Angeles, California'da yaşıyor.

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