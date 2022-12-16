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John F. Kennedy suikastıyla ilgili binlerce yeni belge erişime açıldı

Beyaz Saray, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin öldürülmesine dair binlerce belgenin "redakte edilmemiş" versiyonlarını ilk kez erişime açtı. 13 binden fazla belgenin, suikasta dair soruşturmaya yönelik yeni bilgiler içeriyor.

John F. Kennedy suikastıyla ilgili binlerce yeni belge erişime açıldı
BBC TÜRKÇE

Beyaz Saray, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin öldürülmesine dair binlerce belgenin "redakte edilmemiş" versiyonlarını ilk kez erişime açtı.

Suikaste dair 13.173 belgenin yayımlanmasıyla, Beyaz Saray ellerindeki belgelerin yüzde 97'sinin kamuoyuyla paylaşılmış olduğunu belirtti.

Belgelerde yeni ve büyük bir ifşaat beklenmese de, tarihçiler bu belgeler sayesinde suikasta dair yeni detayları öğrenmeyi umut ediyor.

Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim kampanyası kapsamında Dallas, Texas'a yaptığı ziyarette, üstü açık arabasından halkı selamlarken vurularak hayatını kaybetmişti.

1992'de kabul edilen bir kanun, suikasta dair tüm belgelerin Ekim 2017'ye kadar erişime açılmasını zorunlu kılıyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, ifşaat için gerekli kararnameyi dün imzaladı ancak bazı belgelerin olası "belirlenebilir zarara" karşı Haziran 2023'e kadar gizli tutulacağını belirtti.

ABD Ulusal Arşivleri 515 dökümanın tamamen gizli tutulacağını, 2.545 dökümanınsa "kısmen gizli" tutulacağını açıkladı.

Son yayımlanan belgeler, öncekilerin aksine redakte edilmemiş belgeler.

Kennedy'yi kim öldürmüştü?

1964'te yapılan Warren Komisyonu soruşturması, John F. Kennedy'nin, geçmişte Sovyetler Birliği'nde yaşamış olan Lee Harvey Oswald tarafından öldürüldüğü ve Oswald'ın kendi başına hareket ettiği sonucuna ulaşmıştı.

Oswald olaydan hemen sonra gözaltına alınmış, ancak iki gün sonra, 24 Kasım 1963'te, Dallas Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında öldürülmüştü.

Suikastın ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ise dün yaptığı açıklamada Oswald'la hiçbir zaman bağlantısının olmadığını ve onunla ilgili bilgileri hiçbir zaman Amerikalı müfettişlerden gizlemediğini açıkladı.

CIA elindeki belgeleri saklıyor mu?

Konuyla ilgilenen araştırmacılar erişime açılan son bilgilerle Oswald'ın Ekim 1963'te bir Sovyet istihbarat servisi (KGB) ajanıyla buluştuğu Mexico City'deki faaliyetlerine dair daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyordu.

Ancak CIA açıklamasında, Oswald'ın Mexico City ziyaretine dair ellerindeki tüm bilgilerin daha önce kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti ve "Son ifşaat bu konuyla ilgili yeni bir bilgi içermiyor" dendi.

Hükümete karşı dava açarak belgelerin erişime açılmasını sağlayan Mary Ferrell Vakfı ise, CIA'in Oswald'ın Mexico City'de yaptıklarına dair bazı bilgileri sakladığını iddia ediyordu.

Vakıf bazı CIA kayıtlarının ulusal arşivle hiçbir zaman paylaşılmadığını ve bu yüzden yayımlanan belgeler arasında bulunmadığını savunuyor.

Yeni yayımlanan belgelerden biri, dönemin Meksika başkanının, hükümetin bilgisi olmadan, ABD'nin, ülkedeki Sovyetler Birliği Büyükelçiliği'ne dinleme cihazı yerleştirilmesine yardımcı olduğunu gösteriyor.

Beyaz Saray yeni belgelerin, kamuoyunun, suikasta dair soruşturmayla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacağını söylüyor.

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump, başkanlığı süresince, suikasta dair binlerce sayfalık döküman yayımlamış ancak bazılarını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle gizli tutmuştu.

Biden da Ekim 2021'de 1.500 kadar belgenin yayımlanmasına izin vermişti. Diğer belgeleri ise "mühürlü" tutacağını açıklamıştı.

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