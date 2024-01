Jonathan Glazer: Oraya gitmekten hep korkmuştum

1 Şurada Paylaş!









Jonathan Glazer'ın büyük beğeni toplayan 'Derinin Altında'dan (Under The Skin) sonra yeni bir film çekmesi 10 yıl sürdü. Ama bu uzun ara Glazer'a daha da tüyler ürpertici bir hikâye için insanlık tarihini inceleme fırsatı verdi.



Jonathan Glazer'ın övgüyle karşılanan Holokost draması 'The Zone of Interest', Auschwitz kumandanı 'Rudolf Höss'ün eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkarlarıyla toplama kampının hemen yanındaki muhteşem evlerinde sürdüğü rüya gibi yaşamı merkeze alıyordu.