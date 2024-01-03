Jonathan Glazer: Oraya gitmekten hep korkmuştum

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"ZİYARETTEN KORKTUM"



Jonathan Glazer, Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi'nin müdürü Piotr Cywiński'yle yaptığı bir konuşmadan da bahsetti. Cywiński, yönetmeni Auschwitz seyahatine teşvik etmiş.



Glazer, böylesine tarihi bir vahşetin yaşandığı yeri ziyaretten korktuğunu itiraf etse de bu gezinin filme ilham veren yaratıcı kıvılcımı sağladığını da belirtti.



Yönetmen, "Aslında bana şöyle dedi; 'Bunu neden yapıyorsun? Neden bunu yapmak istiyorsun?' Ona, 'Hiçbir fikrim yok. Bu yüzden buradayım' dedi. Bana Auschwitz'e gitmemi tavsiye etti. Dürüst olacağım, oraya gitmekten hep korkmuştum ama Piotr bana, 'Git ve dinle. Eğer dinlersen, öyle ya da böyle, öğreneceksin' dedi" açıklamasını yaptı.



Fotoğraflar: AP, Reuters