Jong PSV - Den Bosch maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie maçında Jong PSV ile Den Bosch, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Jong PSV 16 puanla 11. sırada, Den Bosch 22 puanla 5. sırada bulunuyor. Jong PSV son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Den Bosch son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 809 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jong PSV kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.30, Den Bosch sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Jong PSV son hafta oynanan Fortuna Sittard maçında 1-0 yenildi.

Den Bosch ise Go Ahead Eagles maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, alan Jong PSV, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Den Bosch ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Den Bosch, 8 gol atarken 3 gol yedi.

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