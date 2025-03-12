Jose Mourinho: 90 dakika daha var!

"BİR 90 DAKİKA DAHA VAR"

Tur kapısının hala açık olduğunu savunan Mourinho, "Bir hafta geçirdik ve herkesin kendine göre çıkardığı sonuçlar vardı. Bu seviyede yapacağınız hatalar, maçlara veya turun kaybına neden olur Ancak hala tur kapısı açık. Dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Öz güvenimize zarar verecek bir şey düşünmek istemiyorum. Bir 90 dakika daha var." dedi.