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        Jose Mourinho'dan Talisca sözleri!

        Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 20:38 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:38
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        Mourinho'dan Talisca sözleri!
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte Portekizli hocanın o sözleri:

        Bu maçtan alınacak olan 3 puanın çok zor olacğaını düşünüyorum. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Süper Lig'deki birçok takımdan farksız. Bir üst lig için savaşıyorlar. Fizikseller, kalabalık şekilde savunuyorlar, kontratak oynuyorlar. Zorlu maç olacak. Son maça göre çok fazla değişiklik yaptık. Önümüzde zorlu bir fikstür var. İkinci yarıda değişiklik yapmam gerekirse diye zengin bir kulübem var.

        "AVRUPA LİSTESİ KARARIMI VERDİM"

        Bugünkü maç, Avrupa Ligi listesi için kararımı etkilemeyecek. Kararımı verdim. Yeniler için bu maç bir fırsat olacak. Talisca için de fırsat. Şu anki fiziksel durumu kırılgan, teknik olarak mükemmel. Talisca'nın biraz maç süresi almaya ihtiyacı var. 60 dakika kadar oynayabilir tahminimce. Skriniar da maça başlayacak. PSG'de az oynama fırsatı bulmuştu. Onun da maç dakikalarına ihtiyacı var. Diego Carlos'u ise koruyorum, çünkü Djiku ve Çağlar bir önceki maçta oynamamıştı.

        "TALISCA İÇİN FIRSAT"

        Talisca için bu maç bir fırsat. Şu anki fiziksel durumu kırılgan, teknik olarak mükemmel. Talisca'nın biraz maç süresi almaya ihtiyacı var. 60 dakika kadar oynayabilir tahminimce"

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