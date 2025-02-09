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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan taraftara jest: Cennete mi düştüm? - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan taraftara jest: Cennete mi düştüm?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Antalya şehrine ulaştı. Kafileyi çok sayıda Fenerbahçe taraftarı yoğun ilgiyle karşıladı. Teknik direktör Jose Mourinho, otobüsün peşinden koşan bir taraftarı otobüse alarak jest yaptı. Büyük şaşkınlık ve sevinç yaşayan Fenerbahçe taraftarı Mourinho ile kısa süre sohbet etti ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 12:48 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:48
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        Jose Mourinho'dan taraftara jest!
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        Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, mücadele için özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertlileri yaklaşık 30 kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı.

        Daha sonra sarı-lacivertli futbolcular, otobüse binerek Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, otobüsün peşinden koşan bir taraftara jest yaptı. Takım otobüsüne aldığı taraftarla bir süre sohbet eden Portekizli çalıştırıcı, daha sonra taraftarın futbolcuların yanına gitmesine izin verdi.

        Taraftar: ''Cennete mi düştüm?''

        Mourinho: ''Tezahürat yap''

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        Taraftar: "Nereye geldim ben? Szymanski nerede?"

        Jose Mourinho: "Git öp Szymanski'yi.''

        İşte o anlar:

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