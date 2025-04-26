Jose Mourinho: Hakem canımızı yaktı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.
Portekizli teknik adam, "Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti." dedi.
45-72 arasındaki 3 golü değerlendiren Mourinho, "O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik." sözlerini sarf etti.
"HAKEMLERDEN CANIMIZ YANDI"
Mourinho, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci değişiklikleri için, "3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular."
BASIN TOPLANTISI
Mourinho, geçen haftaki puan kaybının üzerine bu galibiyetin umut olabileceği yönündeki soruya, taraftar gibi düşünemediğini ve her zaman umudunun bir sonraki maç olduğunu söyledi. Galibiyetten memnun olduğunu dile getiren Mourinho, genellikle Fenerbahçe’nin ilk golü yemesi ve defansif anlamda bir kültür oluşturamadığı yönündeki soruya da takımın oyun kurduğu için böyle bir durumun olabileceğini ifade etti.
Mourinho,"Ben tarafların düşüncesi ile düşünemem. Dolayısı ile onların ne hissettiklerin bilmiyorum. Bu almış olduğumuz sonuç umut verecek mi bilmiyorum. Benim için umut her zaman bir sonraki maçtır. Ben bugün oyuncuların oynadığı oyundan ve sahadaki mücadelelerinden memnunum. İşlerin iyi gitmediği zaman her zaman olduğu gibi risk almamız gerekti. Sahada iyi mücadele eden bir takım vardı ama galibiyetle ayrıldığımız için memnunum. Bugün kontrataktan bir gol yedik. Geçen maçta olduğu gibi. Biz ofansif mantaliteye sahip bir takımız. Dolayısı ile maçlara oyun kurarak risk alarak başlıyoruz. Top kayıplarında da kontratak oluyor. Rakip bugün de böyle yaptı. Top kaybı sonucu arkaya atılan uzun bir top ve harika bir şut ile gol yedik. Dolayısıyla bizim defansif anlamda bunu test edecek bir durumuz olmadı. İrfan’ın hiç kurtardığı top olmadı. Devre arasında orta saha oyuncusu çıkardık ve forvet aldık. İşler iyi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz. Bizim mantalitemiz bu." dedi.