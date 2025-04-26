Jose Mourinho: Hakem canımızı yaktı

Mourinho,"Ben tarafların düşüncesi ile düşünemem. Dolayısı ile onların ne hissettiklerin bilmiyorum. Bu almış olduğumuz sonuç umut verecek mi bilmiyorum. Benim için umut her zaman bir sonraki maçtır. Ben bugün oyuncuların oynadığı oyundan ve sahadaki mücadelelerinden memnunum. İşlerin iyi gitmediği zaman her zaman olduğu gibi risk almamız gerekti. Sahada iyi mücadele eden bir takım vardı ama galibiyetle ayrıldığımız için memnunum. Bugün kontrataktan bir gol yedik. Geçen maçta olduğu gibi. Biz ofansif mantaliteye sahip bir takımız. Dolayısı ile maçlara oyun kurarak risk alarak başlıyoruz. Top kayıplarında da kontratak oluyor. Rakip bugün de böyle yaptı. Top kaybı sonucu arkaya atılan uzun bir top ve harika bir şut ile gol yedik. Dolayısıyla bizim defansif anlamda bunu test edecek bir durumuz olmadı. İrfan’ın hiç kurtardığı top olmadı. Devre arasında orta saha oyuncusu çıkardık ve forvet aldık. İşler iyi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz. Bizim mantalitemiz bu." dedi.