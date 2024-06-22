Jose Mourinho, Türkiye - Portekiz maçını takip etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda oynarken, müsabakayı önemli isimler de takip etti. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da maçı tribünden izleyenler arasındaydı. Mourinho müsabakayı, başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte izledi.