Juventus'ta büyük çöküş: Lazio'ya da yenildi!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lazio 1-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Basic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lazio, 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 11'e yükseltti ve 10. sırada haftaya kapattı.

Öte yandan Juventus'un ise bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi ve 12 puan ile 8. sırada yer aldı. Juventus ligde son olarak sahasında Inter'i 4-3 mağlup etmişti.

Ligde gelecek hafta Lazio, Pisa'ya konuk olacak. Juventus, Udinese'yi konuk edecek.