K vitamini eksikliği öldürüyor

Ankara’da K vitamini aşısının yaptırılmaması sonucu bir bebeğin beyin kanaması geçirmesi olayına değinen Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nöroloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Hüseyin Per; aşı muhalifliğinin ölümle ya da nörolojik sekelle sonuçlanacağını söyledi. Bebeklerin hayatlarındaki kritik kararları sosyal medyadan etkileşimde bulunanların değil, uzmanların vermesi gerektiğini aktaran Per, "38 günlük hasta bebek K vitamini eksikliğine bağlı olarak Etlik Şehit Hastanesi’ne gelmiş. Dışardan duyumlar ailenin K vitamini yaptırmadığı şeklinde. Aile K vitamini yaptırmadığı için bebeğin intrakranial kanama şikayetiyle geldiği söyleniyor. Tabi ki böyle bir durumda ailenin de görüşlerini almak lazım. Gerçekten böyle bir şey olup, olmadığıyla alakalı olarak. Çünkü tüm Türkiye’de aile tarafından yaptırılmadığı bu konuda sosyal medyadaki aşı muhalifliğinin önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Bebek birkaç kez ameliyat geçirmiş. Oradaki arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla. Aslında K vitaminine bağlı olarak gelişen intrakranial kanama önlenebilir bir hastalık. Böyle bir hastalıktan nörolojik sekelle kalacak ya da kaybedilecek bir hastanın olması üzüntü verici. İnsanlar 2-3 milyon dolara SMA hastası bebekleri tedavi ettirmeye çalışırken, devlet tarafından sağlanan çok ucuz bir K vitamini aşısının yaptırılmaması, ihmal edilmesi insanı üzüyor” ifadelerini kullandı.

"120 HASTANIN 73'Ü BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ"

2012 yılında bölüm olarak yaptıkları bir çalışmada K vitamini eksikliği nedeniyle 120 hastanın 31’inin öldüğünü 73’ünün de beyin kanaması geçirdiğini ifade eden Per, "2012 yılında Çocuk Nöroloji ve Çocuk Hematoloji bölümü öğretim üyeleri ile beraber yaptığımız bir çalışma var. Bu çalışma 120 hastalık bir çalışma. Literatürdeki en geniş çalışmalardan bir tanesi. Bu çalışmamızda hastalarımızı yüzde 31’i vefat etmiş. Biz bu çalışmamızı 1990 ila 2006 yılları arasında hastanemize gelen K vitaminine bağlı intrakranial kanaması olan hastalarda yaptık. O zaman çarpıcı olan hastaların neredeyse 4’de 1’i evde doğum olmuştu. Evde doğum yapılınca K vitamini aşısı yapılmadığı için K vitamini eksikliğine bağlı olarak intrakranial kanama riski daha yüksek oluyor. 120 hastanın 81’i hastanede doğmuştu. O dönem için evde doğumlar yapılıyordu ama artık Türkiye’nin hiçbir yerinde evde doğum yapılmıyor ya da çok az yapılıyor. Bizim 120 hastamızın yüzde 73’ünce beyin kanaması vardı. Beyin kanaması olunca hastaların ya büyük bir kısmı ölüyor ya da nörolojik sekelle kalıyor. 2012 yılında bu çalışmamız yayınlandı” dedi.