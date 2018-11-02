KAA Gent - Kortrijk maçı heyecanı

KAA Gent ve Kortrijk, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Maç öncesi KAA Gent 20 puanla 6. sırada, Kortrijk 16 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi KAA Gent, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kortrijk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 404 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KAA Gent kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Kortrijk sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

KAA Gent önceki hafta Genk mücadelesinde 1-2 kazandı.

Kortrijk ise Sporting Charleroi maçında 2-0 kazandı.

KAA Gent, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. KAA Gent, kendi sahasında 11 gol attı, 15 gol yedi.

Kortrijk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Kortrijk, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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