        Kaan Ayhan: 2. yarıda konsantrasyon seviyemiz arttı - Galatasaray Haberleri

        Kaan Ayhan: 2. yarıda konsantrasyon seviyemiz arttı

        Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, 3-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçından sonra, "2. yarıda konsantrasyon seviyemiz arttı" dedi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 22:58 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:58
        "2. yarıda konsantrasyon seviyemiz arttı"
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, açıklamalarda bulundu.

        "2. YARIDA KONSANTRASYON SEVİYEMİZ ARTTI"

        Maçı ve galibiyeti değerlendiren Kaan Ayhan "İkinci yarıda bence konsantrasyon seviyesi arttı bizim takımda. Maça gayet iyi, istediğimiz gibi başladık. 1-0'dan sonra baskıyla 2-0'ı bulsak daha kolay olabilirdi ama rakip de ilk yarıda güçlüydü. İkinci yarının başında hem baskı hem konsantrasyonu yüksek tuttuk. Ondan sonra kontrol altına aldık. Mutluyuz. Taraftarımız geldi, onlar için de mutluyuz. İnşallah bu hafta bizim için başladığı gibi biter." dedi.

        SAKATLIK DURUMU

        Sakatlığı ve form durumu ile ilgili soruya yanıt veren Kaan Ayhan "Şu anda iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ikinci maçımdı benim. Takıma katkımı arttırmak istiyorum. Bu kadronun 20 oyuncuya ihtiyacı var. Elimizden geldiğince hepimiz katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

        MANCHESTER CITY AÇIKLAMASI

        Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı için konuşan Kaan Ayhan "Hepimiz biliyoruz önemli bir maç, önemli bir rakip. Bu aşamanın son maçı olması önemini yükseltiyor. Galip gelmeye çalışacağız. Manchester City'nin oyunu belli. Buna göre hazırlanacağız. Grup aşamasını, fikstürü galibiyetle bitirmek istiyoruz. Bizim için önemli olan bir sonraki tura geçmek ve orada da başarılı olmak. Elimizden geldiği gibi mücadele edeceğiz. Şampiyonluk yarışı da var. İki kupada da şansımız yüksek. İnşallah bu şekilde devam eder." açıklamasını yaptı.

