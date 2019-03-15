Kamuoyunda 'Martı Projesi' olarak bilinen ve daha sonra revize edilen Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı bu sabah hizmete girdi.



"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi", 2005 yılında Mimar Hakan Kıran tarafından tasarlandı. Projede ilk kazma 11 Ağustos 2016'da vuruldu. DHA'nın haberine göre, projenin ilk etabı tamamlanarak bu sabah hizmete girdi.

Şehir Hatları'nın gemileri Kabataş iskelesinden Boğaz ve Adalar seferleriyle hizmet vermeye başladı. İlk vapur saat 06.45'te Kabataş iskelesine yanaştı. Burada bekleyen yolcuları alan vapur daha sonra Adalar'a doğru yola çıktı.

2. ETAP 2020'DE AÇILACAK

"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi", 2005 yılında Mimar Hakan Kıran tarafından tasarlandı. Daha sonra metro ilavesi kararı verilen projeye ilk kazma 11 Ağustos 2016'da vuruldu. İskelelerin betonarme kısımları 2017 yılında tamamlandı. Yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletildi.

Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakıldı. Deniz tarafında çalışmalar tamamlanırken, geçen yıl şubat ayında çalışma Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan kara bölümüne henüz izin çıkmadığı için durdu. İBB yetkilileri, projenin iptalinin söz konusu olmadığını, kara tarafında ise kurul onayı beklendiğini açıkladı. Geçen yıl ekim ayında projesinin değil 'Martı' figürünün iptal olduğu ortaya çıktı.

İBB tarafından yapılan plan revizesinin ardından alandaki çalışmalara geçen şubat ayı başında yeniden başlandı. Projenin ikinci etabında ise 20 bin metrekare meydanın altında iki katlı otopark yapılacak. İkinci etabın 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. İkinci etabın tamamlanmasıyla İDO ve BUDO gemileri de burayı kullanacak. Ayrıca boğaz gezisi yapan turistik tekneler de kompleksi kullanacaklar.