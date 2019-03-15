- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kamuoyunda 'Martı Projesi' olarak bilinen ve daha sonra revize edilen Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı bu sabah hizmete girdi.
"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi", 2005 yılında Mimar Hakan Kıran tarafından tasarlandı. Projede ilk kazma 11 Ağustos 2016'da vuruldu. DHA'nın haberine göre, projenin ilk etabı tamamlanarak bu sabah hizmete girdi.
Şehir Hatları'nın gemileri Kabataş iskelesinden Boğaz ve Adalar seferleriyle hizmet vermeye başladı. İlk vapur saat 06.45'te Kabataş iskelesine yanaştı. Burada bekleyen yolcuları alan vapur daha sonra Adalar'a doğru yola çıktı.
2. ETAP 2020'DE AÇILACAK
"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi", 2005 yılında Mimar Hakan Kıran tarafından tasarlandı. Daha sonra metro ilavesi kararı verilen projeye ilk kazma 11 Ağustos 2016'da vuruldu. İskelelerin betonarme kısımları 2017 yılında tamamlandı. Yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletildi.
Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakıldı. Deniz tarafında çalışmalar tamamlanırken, geçen yıl şubat ayında çalışma Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan kara bölümüne henüz izin çıkmadığı için durdu. İBB yetkilileri, projenin iptalinin söz konusu olmadığını, kara tarafında ise kurul onayı beklendiğini açıkladı. Geçen yıl ekim ayında projesinin değil 'Martı' figürünün iptal olduğu ortaya çıktı.
İBB tarafından yapılan plan revizesinin ardından alandaki çalışmalara geçen şubat ayı başında yeniden başlandı. Projenin ikinci etabında ise 20 bin metrekare meydanın altında iki katlı otopark yapılacak. İkinci etabın 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. İkinci etabın tamamlanmasıyla İDO ve BUDO gemileri de burayı kullanacak. Ayrıca boğaz gezisi yapan turistik tekneler de kompleksi kullanacaklar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.