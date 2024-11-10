Kabine Çankaya Köşkü'nde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenen anma töreni programına katıldı.

Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışı sonrası Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında saat 15.05'te toplandı.