KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SULAMA KANALI"

17 Nisan tarihinde tarım alanında ülkemizin en stratejik projelerinden Silvan Sulama Kanalı'nın kazısını canlı bağlantıyla başlattık. Silvan Tüneli bölgenin kaderini değiştirecek muhteşem eserdir. 11,2 metre kazı çapıyla ülkemizin en büyük sulama tüneli olacaktır.

2 bin 94 komando uzman erbaşımızın mezuniyet ve brove takma heyecanına şahit olduk. Gerek yurt için gerek yurt dışında fedakârca görev yapan peygamber ocağının her bir mensubuna teşekkür ediyor, Mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın mâlumudur. Düne kadar Filistin direnişine terörizm diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttiklerinin hiçbir kıymeti olamaz. Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir.

"İNSANLARI AÇ, SUSUZ, İLAÇSIZ BIRAKARAK VARILACAK BİR YER YOK"

Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze de Filistin halkınındır. Filistin halkı teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceğini, zalime boyun eğmeyeceğini tüm imkansızlık ve barbarlıklara rağmen defalarca göstermiştir. 18 aydır Gazze son yüzyılın en acımasız katliamların yanısıra destansı direnişe sahne olmaktadır.