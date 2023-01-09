Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

SÖZLEŞMELİ İŞÇİLERE KADRO

Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu da enflasyonla mücadele olacak. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek.

Diğer yandan toplantıda terörle mücadele, enerji ile iç ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.