ANA GÜNDEM GAZZE'DE ATEŞKES

Kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, Mısır'da imzalanan ve Gazze'deki ateşkesi garanti altına alan "Niyet Beyanı" olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin sonuçlarını ve zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmelerin yansımalarını bakanlarla değerlendirecek.

ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin imza attığı güvence metniyle, ateşkesin uygulanmasında bu ülkelere önemli görev ve sorumluluklar verildi. Bu doğrultuda Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Türkiye'nin bu süreçte atacağı adımlar kabinede detaylı şekilde değerlendirilecek.

TÜRKİYE GAZZE'DEKİ GÖREV GÜCÜ'NDE YER ALACAK

Gazze'ye ilişkin bir diğer önemli gündem maddesi ise insani yardım amaçlı görev gücüne Türkiye'nin katılımı olacak. Toplantıda, görev gücüne hangi kurum ve kuruluşların dahil olacağı ve Türkiye'nin bu yapı içindeki rolü detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca, Gazze'nin yeniden imar sürecine yönelik geleceğe dönük adımlar hakkında da kabine üyeleri arasında kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.