Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. 15 günlük aranın ardından yapılacak toplantının ana gündeminde, hem yurt içi güvenlik meseleleri hem de uluslararası gelişmeler bulunması bekleniyor. Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum masaya yatırılacak ve alınacak yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...