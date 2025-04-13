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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı gündemi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri

        Yaklaşık iki haftalık aranın ardından gözler yeniden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin dış politikasından ekonomideki gelişmelere kadar pek çok başlık değerlendirilecek. Kabine üyelerinin gündeminde özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terörle mücadeleye ilişkin son gelişmelerin yer alması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 21:28 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:28
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        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. 15 günlük aranın ardından yapılacak toplantının ana gündeminde, hem yurt içi güvenlik meseleleri hem de uluslararası gelişmeler bulunması bekleniyor. Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum masaya yatırılacak ve alınacak yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 14 Nisan Pazartesi yapılması bekleniyor. Toplantının öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması ön görülüyor.

        Son olarak 24 Mart’ta gerçekleştirilen Kabine toplantısında, Avrupa Birliği ilişkileri, Gazze gündemi ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi pek çok önemli başlık ele alınmıştı. Toplantıda ayrıca ABD ile ticari ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de değerlendirilmişti.

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        14 NİSAN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

        Yaklaşan Kabine toplantısında yine oldukça yoğun bir gündem yer alacak. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra dış ilişkilerdeki son durum, vatandaşların gündelik yaşamını etkileyen sosyal konular ve kamu düzenine dair düzenlemeler de masada olacak.

        Özellikle enflasyonla mücadele, gıda fiyatları, kamu personeli atamaları, emekli maaşları ve bölgesel krizler gibi başlıkların bu toplantıda öne çıkması bekleniyor. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, kamuoyuna yön verecek önemli mesajlar taşıyabilir.

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