Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 Şubat 2025 Kabine gündemi ve konuları
Kabine Toplantısı gündemi ve konuları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun değerlendirildiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanıyor. Masada Bolu'daki yangın faciasına dair soruşturma süreci, terörle mücadele, Gazze'deki ateşkes süreci ve Suriye'deki yeni dönem konuları yer alacak. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 3 Şubat 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...
3 Şubat 2025 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı programı ile yeni Kabine Toplantısı tarihi duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda Bolu’daki otel yangını faciası, terörle mücadele operasyonları, Hamas-İsrail ateşkesi, enflasyonla mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Şubat 2025 Pazartesi bugün yapılacak.
Beştepe Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantının saat 15.30 veya 16.00'da başlaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?
Toplantının gündeminde Bolu'daki otel yangını, terörle mücadele operasyonları, Suriye ile ilişkiler, Hamas-İsrail ateşkesi, enflasyonla mücadele gibi konuların yer alması bekleniyor.
Yangın Faciası ve Soruşturma Süreci Masada
Toplantının ana gündem maddelerinden biri, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan yangın olacak.
Yangının çıkış sebepleri, soruşturma sürecinde gelinen aşama ve bölgedeki iyileştirme çalışmaları detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca benzer olayların önlenmesine yönelik yeni tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Terörle Mücadelede Son Durum
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da toplantının kritik başlıklarından biri olacak. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak adına yürütülen sınır ötesi harekâtların sonuçları, yeni planlamalar ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.
Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye'den arındırılması ile bölgenin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.
Hamas-İsrail Ateşkesi
Kabine'nin bir diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor.
Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak.
Ekonomi Gündemi de Toplantıda
Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin ekonomik durumu da değerlendirilecek. Enflasyon, fiyat istikrarı, istihdam ve büyüme rakamları üzerinden kapsamlı bir analiz yapılması bekleniyor. Hükümetin ekonomi yönetimi kapsamında atacağı yeni adımların da toplantının ardından açıklanması gündemde.