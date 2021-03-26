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Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? - Kısıtlamalar geri mi geliyor? Restoran ve kafeler kapanıyor mu?

Kabine toplantısı için geri sayım devam ediyor. Önceki gün yapılan bilim kurulu toplantısı ve vaka sayısındaki artış nedeniyle gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki merakla beklenen Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? - Kısıtlamalar geri mi geliyor? Restoran ve kafeler kapanıyor mu?

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle gelen normalleşmenin ardından vaka sayılarındaki hızlı yükseliş gündeme tekrar kapanmayı getirdi. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısına çevrildi. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kafeler restoranlar kapanıyor mu? İşte son durum...

CUMHURBAŞKANI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili tavsiye kararları ilk etapta Bilim Kurulu toplantısında alınıyor. Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde aktarıyor. Kabine toplantısında alınan nihai kararlar ise virüsle mücadelede atılacak adımları gösteriyor.

Bu kapsamda yeni haftada ilk etapta Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan kısıtlamalarda atılan adımlar etkisini ortalama 10-14 günlük sürede gösterdiği için bu hafta Kabine toplantısı yapılması beklenmiyor. Yeni toplantısınınsa 26-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Toplantı tarihine ilişkin yeni resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yerini alacak.

13-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YÜZDELİK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.

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