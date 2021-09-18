Türkiye'de koronavirüs salgınında 30 binli rakamlara yaklaşılması nedeniyle gözler kabine toplantısına çevrildi. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, kabine toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı 20-21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Gelen haberlere göre lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemler gündemde. Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı.

Edinilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek. Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.

Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.