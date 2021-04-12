Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar." açıklamasında bulundu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı 13 Nisan Salı günü öğle saatlerinde toplanacak, toplantı sona erdikten sonra akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

RAMAZANDA HANGİ YASAKLAR GELECEK?

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bilim Kurulu bugün bu çerçevede, 'Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir' diye genel, kapsayıcı bir şekilde öneri anlamında alternatifli hazırlıklı yaptı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini tensipleri halinde açıklarlar." açıklamasında bulundu.