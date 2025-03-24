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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede İBB'deki yolsuzluk soruşturması, Suriye, terör örgütü PKK/YPG'nin mevcut durumu, İsrail Gazze ve "Terörsüz Türkiye" konusu da masaya yatırılacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:51
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 10 Mart'ta yapılmıştı. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine toplantısı 24 Mart Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

        Toplantının saat 15.30 veya 16.00 gibi başlaması bekleniyor.

        İBB'DEKİ SORUŞTURMA SÜRECİ

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı sürecine işaret etmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına sert tepki göstererek, provokasyonlara karşı uyarıda bulunmuştu.

        Konu kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

        “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VE DIŞ POLİTİKA

        Kabinede “Terörsüz Türkiye” konusu da masaya yatırılacak. 27 Şubattaki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'ya çevrilmiş, örgüt ise ateşkes kararını aldığını açıklamış ancak beklenen silahları bırakma açıklamasını yapmamıştı.

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        Gözler örgütün kendini lağvedeceği kongre ilanına çevrilirken gelinen aşama da kabinede değerlendirilecek.

        Kabinede Suriye gündemi de yer bulacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Bakanların 13 Marttaki Şam ziyaretinin yansımaları,

        Terör örgütü PKK/YPG'nin mevcut durumu, ABD’den gelen Suriye mesajları kabinede değerlendirilecek.

        İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başlaması sonrasında derinleşen insani krizde kabinede ele alınacak.

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