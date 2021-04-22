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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? Yeni yasaklar gelecek mi?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Soruları merak ediliyor. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Yeni korona virüs önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde düzenlenecek olan Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte korona virüs tedbirlerine dair son gelişmeler...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? Yeni yasaklar gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Sorusu korona vaka sayılarında yaşan artışla beraber araştırılıyor. Son Kabine Toplantısı'nda gelen bazı yasakların ardından yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantı var mı? İşte merak edilip araştırılan konunun detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak 13 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda Ramazan Bayramına yönelik kararların alınması öngörülüyor.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği korona virüs tedbirlerini açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm korona virüs tedbirleri:

- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti.

- Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.

- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

- 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürecektir.

- Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

- Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

- Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri tüm toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonuna kadar ertelendi.

- Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

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