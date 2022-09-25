Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Birçok konunun ele alınacağı kritik toplantı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Kabine Toptlanısı kararları merak konusu oldu Peki Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Eylül ayı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...