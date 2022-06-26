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Kabine Toplantısı ne zaman, yarın var mı? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda!

Kabine toplantısı için bir kez daha heyecan doruğa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan bakanlar kurulu ile ilgili vatandaşlar; Kabine Toplantısı ne zaman, yarın var mı gibi sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

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  • Kabine Toplantısı ne zaman, yarın var mı? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda!

    Türkiye'de bir kez daha tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Yurt genelindeki vatandaşlar, kurban bayramı tatline ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. Peki  bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?
  • Kabine Toplantısı ne zaman, yarın var mı? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda!

    BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    Söz konusu toplantılar 15 günde 1 gerçekleştirildiği için yarın kabine toplantısı olacak.

    Yeni toplantının 14.00 itibariyle başlaması bekleniyor...
  • Kabine Toplantısı ne zaman, yarın var mı? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda!

    KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ MADDELER GÖRÜŞÜLECEK?

    Kurban Bayramı 4 gün olarak kutlanacak. Kurban Bayramı'nın arefe günü 8 Temmuz'a denk geliyor. Bayramın birinci ve ikinci günü cumartesi ve pazar olacak. Ancak Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dönrdüncü günü pazartesi ve salı gününe denk geliyor.

    Bayramın son günü 12 Temmuz Salı... Ancak aynı hafta içerisinde bir resmi tatil daha var. Haftanın son çalışma günü olan 15 Temmuz. 15 Temmuz resmi tatil... Arada iki gün kalıyor. Kurban Bayramı'nın son günü ile 15 Temmuz arasında kalan 2 günde memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağı oldukça önemli bir soru.
  • Kabine Toplantısı ne zaman, yarın var mı? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda!

    Arada kalan 13 ve 14 Temmuz'da memurların idari izinli sayılması halinde bayram tatilinin 9 güne uzama ihtimali ortaya çıkıyor. Bu nedenle gözler aradaki 2 günün izinli sayılıp sayılmayacağında olacak. Bu kadar kabine toplantısında verilecek.

    Kabine toplantısında 13 ve 14 Temmuz tarihlerine idari verilmesi halinde bayram tatili 9 güne uzayacak. Turizm sektörünün de beklentisi oldukça önemli. Turizm sektörünün arada iki günün de verilerek turizm alanına bir canlılığın sağlanması yönünde beklentisi var.

    Nihai karar yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısında verilecek. Kararı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurması bekleniyor.

     

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