KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ MADDELER GÖRÜŞÜLECEK?



Kurban Bayramı 4 gün olarak kutlanacak. Kurban Bayramı'nın arefe günü 8 Temmuz'a denk geliyor. Bayramın birinci ve ikinci günü cumartesi ve pazar olacak. Ancak Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dönrdüncü günü pazartesi ve salı gününe denk geliyor.



Bayramın son günü 12 Temmuz Salı... Ancak aynı hafta içerisinde bir resmi tatil daha var. Haftanın son çalışma günü olan 15 Temmuz. 15 Temmuz resmi tatil... Arada iki gün kalıyor. Kurban Bayramı'nın son günü ile 15 Temmuz arasında kalan 2 günde memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağı oldukça önemli bir soru.