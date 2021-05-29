Kabine Toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Tam kapanma süreci 17 Mayıs itibariyle sona ermiş yerine kademeli normalleşme süreci başlatılmıştı. Kademeli normalleşme süreci devam ederken yeni kararları merak edenler "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte "Kabine toplantısı ne zaman?" ve "Yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genel olarak iki haftada bir defa yapılıyor. Son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Kesin bir açıklama olmamakla beraber yeni kabine toplantısının önümüzdeki hafta 31 Mayıs veya 1 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak tekrar belirtmekte fayda var ki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Türkiye genelinde tam kapanma döneminin saat 05.00'te sona ermesinin ardından 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci başladı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak." açıklamalarında bulundu.

Yasakların 1 Haziran'dan sonra yeniden revize edilmesi bekleniyor.

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca toplantının soru-cevap kısmında 1 Haziran'dan sonra normalleşmenin nasıl olacağı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Bugünden itibaren 10 binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli. 63 binden 9 bin 385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. Yeni dönemde, yani haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceğiyle ilgili sektörlerle ilgili bir çalışması var, önerisi olacak. Ama genel mantık, daha çok kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemde aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız ve salgını gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka bir gündemimiz de olmayacak.