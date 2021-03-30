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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle, normalleşme yönünde atılan adımların gözden geçirildiğini ve kabine toplantısı sonrası yeni kararların alındığını açıkladı. Peki Kabine toplantısında alınan kararlar neler? İşte 2021 yeni yasaklar...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Erdoğan'ın yeni kısıtlamalar hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık."

TÜRKİYE GENELİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

"Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir."

RESTORANLAR VE KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

"Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız."

HAFTA SONLARI KISITLAMALARI

"Bu mubarek ay boyunca hafta sonları ülke genelinde sınırlama uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmelerine bazı katkılar sağlayacağız."

"Nisan ve Mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacaktır."