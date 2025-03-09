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        Haberler Gündem Politika Kabine yarın toplanıyor: Başıboş köpek sorunu ve bayram ikramiyeleri masada | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor

        Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Konya'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin hayatını kaybettiği olay sonrasında alınacak yeni tedbirler masada olacak. Emeklilerin bayram ikramiyesindeki artış da yine toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 09.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:29
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        Kabine, iki hafta aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili net mesajlar verdi. Soruşturma için müfettişler görevlendirildi. Kabine toplantısında bu konunun bir kez daha tüm yönleriyle gündeme alınması bekleniyor.

        BAYRAM İKRAMİYELERİ

        Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında olacak. Bayram ikramiyelerinde artış yapılması için bir kanuni düzenleme gerekiyor. Kabine toplantısında ayrıntılar masada olacak.

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Suriye'de güvenlik güçlerinin, devrik rejim yanlılarına yönelik operasyonu sürüyor. Lazkiye, Tartus ve Humus'ta çatışmaların devam ettiği yönünde bilgiler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyeleri Suriye'deki son durumu ele alacak.

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