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Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

Hepimizin işe yaramıyor diye çöpe attığı kavun kabuklarının aslında tam bir şifa deposu olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Tadına doyamadığımız yazın en gözdesi kavunun kabukları şifa dağıtıyor. Tıbbın Babası olarak nitelendirilen İbn-i Sina, kavun kabuklarının cilt hastalıklarını giderdiği gibi daha birçok hastalıkları önlemede oldukça etkili olduğunu belirtiyor. İşte çöpe attığınız nimet kavun kabuklarının faydaları…

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  • Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

    Sodyum, potasyum, magnezyum ve demir bakımından oldukça zengin bir meyve olan kavunun kabukları da en aza kendisi kadar faydalı. Özellikle yazın sıklıkla tercih edilen bu meyve hoş kokusu ve tadına doyulmaz lezzetiyle susuzluğu giderici özelliğe sahip olması nedeniyle vücudu nemli tutmaya yardımcı olur. Üstelik sadece kavun değil kabukları da birçok hastalığı önlemede adeta şifa deposu görevi görüyor. Özellikle kış aylarında kuruyan ve yıpranan cildinizin sağlıklı görünümüne kavuşturmak için kavun kabuklarını kullandığınızda inanılmaz etkilere şahit olacaksınız. İbn-i Sina'nın da önerdiği kavun kabuğunu mutlaka cilt bakımı rutininize eklemelisiniz. Sadece cilt bakımı değil zayıflamada da bir numaralı yardımcınız olacak. İşte kavun kabuklarının saymakla bitmeyen faydaları…
  • Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

    KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI

    İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavun kabuklarının faydalarını belirtiyor. Kabuklu meyve olan kavun kabuğunun faydaları şu şekilde:

    Kavunun kabuğu alına koyulursa göze iyi gelir

    İçeriğinde bulunan A Vitamini sayesinde göz sağlığını destekler.

    Cildi besler, güzelleşmesini ve daha canlı olmasını sağlar.

    Cildi temizler, nemlendirir

    Cildi ölü hücrelerinden arındır

    Sivilceleri iyileştirir

    Hormonlar üzerinde olumlu etkisi vardır. Bu yüzden sivilcelere ve aşırı terlemeye olumlu etki eder.
  • Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

    Vitiligoya iyi gelir

    Kökünün kurutucu etkisi vardır

    Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir

    Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar

    Tokluk hissi vererek kilo vermeye etki sağlar
  • Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

    Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder

    Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir

    Kaynatılan kavun kabuğunun suyuyla saçlar durulanabilir. Saç derisinde oluşan deformasyonu engeller. Egzama ve sedef rahatsızlıklarında kullanılabilir.

    Saç dökülmesine iyi gelir
  • Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

    Regl döngüsünü düzene sokar

    Kalpteki ritim bozukluğunu önler

    Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar

    Mide asidini dengeleyerek mide yanmasını ve ağrısını giderir
  • Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

    Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar

    Kavun çekirdekleri kaynatılıp suyu içilirse böbrek taşlarının daha kolay dökülmesine yardım eder.

    Diş ve diş etlerini temizler

    Akciğerde oluşan toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.
  • Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

    Kavun kabuğu C Vitamini içeriğiyle dikkat çeker. Bu nedenle bağışıklık sistemimizi destekler.

    Düşük tansiyona iyi gelir. Tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır.

    Doğal şeker içerdiğinden şeker hastaları tarafından kontrollü olarak tüketilebilir.

    Kavun kabuğu suyu kadınlarda görülen adet düzensizliklerine iyi gelebilir.
  • Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

    KAVUN KABUĞU NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

    Kavun kabuklarını 5 dakika kadar kaynattıktan sonra gargara yaparak diş ve diş eti temizliği yapılabilir.

    Çay gibi demlenen kavun kabuklarını saç diplerinize uygulayarak dökülmeyi azaltabilirsiniz.

    Demlediğiniz kavun çayını pamuk yardımıyla cildinize uygulayarak tonik gibi kullanabilirsiniz.

    Aç karna içilen kavun çayı metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakımını hızlandırır, ödem ve şişkinliğe iyi gelir.

    Zayıflamak isteyenler kavun kabuklarını kaynatıp sabah kahvaltıdan önce bir bardak tükettiğinde midenin tokluk seviyesini kontrol altına almış olurlar. Bunun yanı sıra metabolizmayı hızlandırarak önceki yağların yakılmasını destekler.
  • Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

    Vitamin ve mineral deposu olan kavun hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

    İçerdikleri sayesinde bağışıklık sisteminin hasara uğramış hücrelerini yenilemesinin yanı sıra vücudun deforme olmuş birçok bölgesindeki problemlere de iyi gelir.

    Tıbbi tedavide ilaç olarak kullanılan kavun mevsim geçişlerinde vücudun sıvı oranını koruyarak böbrek bezlerinin çalışmasını destekler.
  • Kabuklarını sakın çöpe atmayın, meğer tam bir şifa deposuymuş! Sedef, egzama ve saç dökülmesini durdurarak kilo verdiren mucize

    KAVUNUN ZARARI VAR MI?

    Midede fazla bekler ve bozulursa toksik etki gösterir. Böyle bir durumda hasta hemen kusturulmalıdır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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