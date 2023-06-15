Sodyum, potasyum, magnezyum ve demir bakımından oldukça zengin bir meyve olan kavunun kabukları da en aza kendisi kadar faydalı. Özellikle yazın sıklıkla tercih edilen bu meyve hoş kokusu ve tadına doyulmaz lezzetiyle susuzluğu giderici özelliğe sahip olması nedeniyle vücudu nemli tutmaya yardımcı olur. Üstelik sadece kavun değil kabukları da birçok hastalığı önlemede adeta şifa deposu görevi görüyor. Özellikle kış aylarında kuruyan ve yıpranan cildinizin sağlıklı görünümüne kavuşturmak için kavun kabuklarını kullandığınızda inanılmaz etkilere şahit olacaksınız. İbn-i Sina'nın da önerdiği kavun kabuğunu mutlaka cilt bakımı rutininize eklemelisiniz. Sadece cilt bakımı değil zayıflamada da bir numaralı yardımcınız olacak. İşte kavun kabuklarının saymakla bitmeyen faydaları…