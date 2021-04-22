Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKaçak diş kliniğine baskın! - Haberler
ABONE OL

Elazığ'da sahte diş hekimi yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada müstakil bir evi kaçak diş kliniğine çeviren sahte diş hekimi düzenlenen operasyonla yakalandı

Kaçak diş kliniğine baskın! - Haberler
HABERTURK.COM

İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı çalışmada merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi’nde tek katlı bir evin diş hekimliği kliniğine çevrildiği belirlendi.

Mustafa Uc'un haberine göre, ekiplerin araştırmasında kaçak olarak kurulan klinikte çalışan şahsın ise diş hekimi olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda sahte diş hekimliği yapan İ.D (41) gözaltına alındı. Kaçak klinikte ise diş hekimlerinin kullandığı tüm araçların yer aldığı ortaya çıktı.

Jandarma sahte diş hekiminin kullandığı reçete, randevu defteri ve alacak verecek kayıt defteri gibi delillere el koydu.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden gönderilen diş hekiminin de incelediği kaçak klinikteki malzemelere kurum tarafından el konularak, ev mühürlendi. Jandarma ekiplerince sahte diş hekimi hakkında yasal işlem başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk kara sularına itilen bottaki göçmenler kurtarıldı - Haberler
GÜNDEMTürk kara sularına itilen bottaki göçmenler ...
SICAK UYARI! Son dakika: Prof: Levent Kurnaz: 2050'de İstanbul'da sıcaklık 50 dereceyi bulacak
GÜNDEMSıcak uyarı! Prof. Kurnaz: İstanbul'da sıcaklık 50 ...
SÜT BANYOSU! Konya'da 'Süt banyosu' rezaleinin sanıkları hakim karşısında - Haberler
GÜNDEM'Süt banyosu' sanıkları hakim karşısında
AĞAÇ KATLİAMI! Üsküdar sahildeki ağaçları kesenler için mahkeme karar verdi: Fidan dikecekler! - Haberler
GÜNDEMÜsküdar'daki ağaç katliamına ders gibi karar!
Bitlis Tatvan'da korkunç kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
GÜNDEMTIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İSTANBUL'DA TIR KAZASI! TIR'ı tamir etmek istedi, hayatını KAUYBETTİ! - Haberler
GÜNDEMTIR'ı tamir etmek istedi, sonrası korkunç!
ARA-BUL-YOK ET! Son dakika: Terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı
GÜNDEMTerör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları ...
TURUNCU DERE! İstanbul Başakşehir ve Avcılar'da dereler turuncuya boyandı! - Haberler
GÜNDEMBu kez de 'turuncu' dere!
KORONAVİRÜS CAN ALDI! Malatya'da Abi kardeş koronaya yenildi - Haberler
GÜNDEMAbi kardeş koronaya yenildi
Son dakika: Doktorun şüpheli ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
GÜNDEMDoktorun şüpheli ölümü! Aracının yanında bulundu